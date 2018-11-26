В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

Сегодня, 04:35 \\ Наука

Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По мнению ученых, активность такой силы происходит именно изнутри планеты и не объясняется воздействием внешних сил.

 

Исследователи из NASA рассказали о записанных ими звуках «землетрясения» на Марсе. Данную аудиозапись удалось получить благодаря аппарату Mars InSight. Запись была получена с помощью специального сейсмометра SEIS 6 апреля. Сейсмическое событие на Марсе соответствует землетрясению на Земле магнитудой 2.5 балла.

Ученые говорят, что эта сейсмическая активность открывает новый пласт научных исследований: марсианскую сейсмологию. Стоит отметить, что данные явления на Марсе происходят за счет температурных перепадов, а не из-за движения тектонических плит, как на Земле.

Аудиозапись можно послушать на YouTube-канале NASA Jet Propulsion laboratory. Видео называется Firs Likely Marsquake Heard by NASA’s InSight.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Первая фаза клинических испытаний на людях вакцины от рака толстой кишки завершалась успешно

Положительные результаты раннего тестирования оказались многообещающими и дарят людям с...

NASA начало готовиться к падению метеорита в 2027 году

 Недавно ученые открыли в космосе еще один огромный метеорит. Космическое тело движется...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Пищевой стресс серых китов «взломает» цепь питания в Мировом океане

Человек пострадает наравне с животными и растениями, потеряв возможность есть...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Названы плюсы и минусы Xiaomi Mi9 спустя месяц использования

Популярный блогер решил протестировать флагман от Xiaomi и пришёл к неоднозначным выводам...

«Полетит» даже калькулятор! Microsoft выпустит «убийцу» Windows 10

Теперь пользователи смогут забыть про медленный компьютер и долгое выполнение даже самых...

Первые в мире галактические похороны: Прах кота собираются отправить в космос

Кот боролся с диабетом три года, но умер, и его хозяин решил заказать необычные похороны...

Учёные: Жизнь в Солнечной системе могла возникнуть ещё до рождения Земли

Биологические виды на небесных телах появились раньше, чем предполагалось прежде.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

5-камерную новинку от Nokia сравнили с Huawei P30 Pro

Флагман от Huawei уделал Nokia 9 PureView не только по работе камеры, но в плане звука,...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ