В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По мнению ученых, активность такой силы происходит именно изнутри планеты и не объясняется воздействием внешних сил.

Исследователи из NASA рассказали о записанных ими звуках «землетрясения» на Марсе. Данную аудиозапись удалось получить благодаря аппарату Mars InSight. Запись была получена с помощью специального сейсмометра SEIS 6 апреля. Сейсмическое событие на Марсе соответствует землетрясению на Земле магнитудой 2.5 балла.

Ученые говорят, что эта сейсмическая активность открывает новый пласт научных исследований: марсианскую сейсмологию. Стоит отметить, что данные явления на Марсе происходят за счет температурных перепадов, а не из-за движения тектонических плит, как на Земле.

Аудиозапись можно послушать на YouTube-канале NASA Jet Propulsion laboratory. Видео называется Firs Likely Marsquake Heard by NASA’s InSight.