Искусственные деревья помогут в отчистке атмосферы

Сегодня, 03:12 \\ Наука

Американские ученые рассказали о создании «механизированных деревьев», которые способны улавливать и преобразовывать углекислый газ в атмосфере. Это может помочь в борьбе с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

 

В пресс-релизе компании Silicon Kingdom Holdings (SKH) заявляется, что они совместно с Аризонским университетом планируют внедрение специальных механизированных деревьев с системами отчистки воздуха.

Как заявляют представители университета, их технология борьбы с углекислотой имеет совершенной иную концепцию, нежели у других аналогов. Механизированные деревья фильтруют набегающие на них потоки воздуха и преобразуют молекулы CO2 при помощи специальных сорбентов. Аналоги основаны на прямом всасывании воздуха, что влечет за собой удорожание процесса отчистки. По мнению представителей университета, стоимость отчистки составит около 100$ за тонну воздуха.

Такие решения планируется внедрять кластерами из 12 «деревьев». Систему сперва протестируют на экспериментальных фермах. Такой вид устранения углекислого газа должен хорошо повлиять на борьбу с глобальным потеплением и сохранением текущего уровня мирового океана.

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