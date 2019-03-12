На МКС планируют напечатать мясо животных

Сегодня, 02:50 \\ Наука

Российские ученые совместно с коллегами из Америки и Израиля планируют провести опыты по созданию животных тканей на биопринтере. Исследования пройдут в 2019 и 2020 годах на станции МКС.

  

Первыми в области использования биопринтеров стала компания 3D Bioprinting Solutions. Сфера ее деятельности – биотехнологические исследования. Её основателем является частная компания из России INVITRO, специализирующаяся на медицинских технологиях.

На создании мышечных тканей исследователи не остановятся. Уже в августе этого года планируется провести опыты по созданию костных тканей, трубчатых структур, почечных протоков и сосудов.

Стоит отметить, что такие опыты будут первыми в области создания живых тканей на космической станции. Биопринтер Organ-Avt Был доставлен на станцию в 2018 году космонавтом Олегом Кононенко.

Как сообщается, Израильские ученые помогут с получением биоматериалы крупного рогатого скота, а партнеры из Америки помогут с получением биоматериала рыб, извлеченного из разных видов.

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