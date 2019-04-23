Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после исчезновения всех льдов. Повышение мирового уровня океана значительно преобразит текущую геометрию континентов.

В издании «Business Insider» продемонстрировали выдеоролик, в котором рассказывается, какие изменения ожидают планету после оттаивания всех ледников. На видео наглядно видно, как города и территории, находящиеся вблизи моря, уйдут под воду. Виной всему – глобальное потепление.

На первый взгляд все континенты сохранят свою форму и никаких глобальных изменений не произойдет, но если обратить внимания , то станет виден весь масштаб катастрофы. Ученые также опасаются, что если растают все ледяные континенты, включая Исландию, то повысится не только уровень мирового океана, но и произойдет значительное опреснение воды. Это поспособствует исчезновению большой части живущих под водой существ.

Ученые регулярно делают заявления насчет рисков повышения уровня мирового океана. Например, в 2015 году NASA рассказывало, что темпы повышения уровня воды значительно ускоряются и в ближайшие 10 лет можно ожидать увеличения уровня воды на 90 сантиметров.