Учёные доказали, что первые нарушения психики проявляются в 7 лет

Вчера, 18:59 \\ Наука

В исследовании проверяли 17 000 детей в возрасте 3, 5, 7, 11 и 14 лет. 8% страдали ожирением, а 15% имели психические отклонения.

Учёные доказали, что эмоциональные расстройства проявляются в 7 лет. Ещё в раннем возрасте появляются такие проблемы как ожирение и эмоциональные проблемы, беспокойство и депрессия. Согласно проведённому исследованию, в котором приняли участие 17 000 детей, наличие ожирения ведёт к возникновению психических проблем

Дети с большим весом чаще подвергаются дискриминации, вследствие чего падает самооценка. Со временем это может привести к затяжной депрессии. Об этом сообщает доктор Шарлотта Хардман из Университета Ливерпуля, руководитель исследования. На основе были сделаны выводы, что необходимо раннее вмешательство в эти процессы.

В исследовании были задействованы дети в возрасте 3, 5, 7, 11 и 14 лет. Родители заполняли анкеты об существующих эмоциональных проблемах. Почти 8% из них страдали ожирением и около 15% испытывали постоянное чувство тревоги. В основном первые нарушения психики возникали в период с 7 до 14 лет.

Также здесь стоит учитывать то, что далее следует один из самый трудных периодов — подростковый возраст, когда наиболее эффективно развиваются эмоциональные проблемы, и увеличивается объём веса. Все проблемы с течением времени увеличиваются и во взрослом возрасте могут привести к проблемам со здоровьем.

Правда, сейчас трудно сделать конкретные выводы, хоть и выявлены закономерности. Например, учёные не могут утверждать, что между чувством тревожности и социально-экономическим статусом есть какая-то связь.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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