Крупнейшее за 2018 год извержение вулкана Манаро Воуи повлияло на климат

Информацию об этом предоставляют сотрудники NASA Earth Observatory. По их данным, за минувший год он выбросил в тропосферу и стратосферу примерно 600 тысяч тонн оксида серы (SO2).

Эксперты NASA предоставили отчет о том, какое влияние на окружающую среду оказало извержение вулкана Манаро Воуи. Геологическое образование базируется в пределах территории государства Вануату на острове Аоба. Именно поэтому его еще называют так же, как и участок суши, на котором он расположен.

Последнее его извержение произошло в 2018 году, и последствия от него были чуть ли не катастрофическими. Ученые подсчитали, что всего лишь за июль он отдал в в верхний слой тропосферы и стратосферу не меньше 400 тысяч тонн оксида серы, что является очень большим показателем. Для сравнения, все извержения в совокупности, которые происходили в 2017 году, выбросили туда около 200 тысяч тонн того же вещества.

Ученые отмечают, что извержение Манаро Воуи стало крупнейшим за минувший год. По этой причине они решили проверить, как оно могло повлиять на климат по местности и Земли в общем. По результатам мониторинга они поняли, что из-за выбросов в атмосфере образуются аэрозоли, которые могут давать охлаждающий эффект и задерживаться на пару месяцев или даже лет. Тем не менее, чтобы это оказало существенное влияние на климат, необходимо намного больше вредных выбросов.