Нанотехнологии наделяют инфракрасным зрением

Учёные уже провели серию успешных опытов на мышах, заявляя о готовности модифицировать человека.

Видимый свет, который может восприниматься естественным зрением человека, занимает лишь очень небольшую часть электромагнитного спектра. Электромагнитные волны длиннее или короче, чем видимый свет, несут много информации. Многопрофильной группой учёных во главе с Сюэ и Цзинь Бао в Университете науки и технологии Китая, а также Ганг Ханом в Медицинской школе Массачусетского университета разработана нанотехнология для успешного определения инфракрасного излучения живым глазом. Когда свет попадает в глаз и собственно на сетчатку, палочки и колбочки – если научно, то фоторецепторные клетки - поглощают фотоны с длинами волн видимого света и посылают соответствующие электрические сигналы в мозг.

Так как инфракрасные длины волн слишком велики, чтобы поглощенные фоторецепторами, человеческий глаз не способен их воспринимать. Также учёные заявили о готовности начать опыты по улучшение глаза человека. «В нашем исследовании мы показали, что палочки и колбочки связывают эти наночастицы и активируются ближним инфракрасным светом», - говорит Сюэ. «Таким образом, мы верим, что эта технология будет работать и в человеческих глазах, не только для создания суперзрения, но и для терапевтических решений при дефиците инфракрасного излучения у человека».

Исследователи также считают, что для точной настройки спектра излучения наночастиц в соответствии с человеческими глазами можно проделать большую работу, в которой для центрального зрения используется больше колбочек, чем палочек, по сравнению с глазами мыши. «Это захватывающая тема, потому что технология, которую мы здесь сделали возможной, может в конечном итоге дать людям возможность видеть за пределами наших природных возможностей», - говорит Сюэ.

Судя по всему, способность видеть всех, как инопланетянин из фильма «Хищник», скоро появится и у человека.