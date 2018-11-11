Разработка нового российского пылесоса для космонавтов обойдется в 30 миллионов рублей

Новый пылесос для уборки на МКС должен будет помещаться в рюкзаке за спиной.

Руководство корпорации «Энергия», которая занимается производством различного космического оборудования, планирует заказать пылесос-рюкзак для сотрудников Международной космической станции. Он должен стать эффективнее и тише своего предшественника. Разработка данного агрегата оценивается в 30 миллионов рублей. Соответствующее техническое задание опубликовано на официальном портале «Энергии».

Космонавты говорят, что пылесос, обслуживающий станцию сейчас, работает слишком шумно при низком коэффициенте полезного действия. На новый аппарат будут установлены специальные лямки, чтобы при необходимости можно было надеть его на спину. Мощность пылесоса-рюкзака должна будет превысить показатели предшественника, чтобы им можно было собирать не только привычный мусор в виде крошек, пыли, волос, но и стружку, образующуюся при ремонтных работах. Несмотря на повышенную мощность, новый пылесос для космонавтов должен работать тише, не превышая 68 децибел в метровом расстоянии. По задумке заказчика, агрегат должен обеспечить семилетний цикл бесперебойной работы.