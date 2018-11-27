Учёные расшифровали секрет успешного и долгого брака

Новое исследование утверждает, что наши гены являются ключевым фактором.

Исследователи Йельского университета пришли к выводу, что в самых счастливых и чувствующих себя в наибольшей безопасности парах в эксперименте был по крайней мере один партнёр с изменением генного рецептора окситоцина, известного как «гормон любви». «Это исследование показывает, что на то, как мы чувствуем себя в наших близких отношениях, влияет не только наш общий опыт работы с партнёрами», - говорит Джоан Монин, доцент Йельской школы общественного здравоохранения. «В браке на людей также влияют их собственные и генетические предрасположенности». В исследовании приняли участие почти 180 супружеских пар в возрасте от 37 до 90 лет. Они участвовали в исследовании удовлетворённости браком и дали образец слюны, который был использован для картирования их генов.

Окситоцин связан с привязанностью, а также обладает обезболивающим эффектом. Доктор Рон Гонсалес, соучредитель Instant Chemistry (компания, которая позволяет определить генетическую совместимость партнёров), сказал, что результаты Йельского университета соответствуют тому, что его сотрудники отслеживают внутри страны о генетическом составе и окситоцине. Он проверяет гены, связанные с окситоцином, а также гены, связанные с тем, как люди испытывают стресс и удовольствие. «Это отличный способ начать разговор, чтобы узнать о себе и своем партнёре», - сказал Гонсалес. Выделение денег на генетические профили может быть малым расходом, по крайней мере, по сравнению с расходами на развод.

Есть кое-что, что можно сказать о силе генетического состава. Но в рецепте долгосрочной романтики есть много ингредиентов, таких как индивидуальные смеси генов, то, как семьи объединяются и как пары предпочитают проводить своё свободное время. И, конечно же, в отношениях есть и роль денег. Действительно, исследование Меррилл Линч был направлено на изучение того, что люди хотели больше всего в партнёре. Пятьдесят шесть процентов участников заявили, что они предпочли бы супруга, который мог бы предоставить им финансовое обеспечение, по сравнению с 44%, которые сказали, что они искали кого-то, ради кого можно было бы свернуть горы. Отдельное исследование рассматривало ту же проблему генетического состава, окситоцина и химии пар. Это исследование показало, что менее счастливые мужья, которые воспринимали своих супруг как менее поддерживающих, имели особый состав своего гена, связанный с окситоцином.

Как говорит Линч, понимание химии пар только начинается и ещё больше интересных открытий предстоит сделать.