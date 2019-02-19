Учёные изучают возможность общения с животными с помощью поющих мышей

Исследование обещает также предоставить решения проблем с речью у людей.

Изучая песни мышей из лесов Коста-Рики, исследователи обнаружили мозговую цепь, которая значительно влияет на работу мозга, позволяя обеспечить улучшение разговорной способности у людей как с дефектами речи, так и без них. Самцы исследуемого вида, известного как поющая мышь Алстона (Scotinomys teguina), создают песни с почти сотней слышимых нот. По словам авторов исследования, они бросают вызов конкурентам, поют по очереди, чередуясь, как говорящие люди. А вот стандартные лабораторные мыши производят ультразвуковые звуки без явных обменов.

Таким образом, новое исследование, проведённое в Медицинской школе Нью-Йоркского университета, открывает новую область, и исследует механизмы мозга, стоящие за ювелирной точностью при переключении высоты голоса. Тесная связь между мышиными песнями и показаниями, полученными с помощью электромиографии, которая фиксирует электрические сигналы, когда мозг генерирует сокращения мышц, позволила команде определить отношения между центрами мозга и задействованными при пении мышцами, в то время как две мыши координировали своё общение друг с другом.

«Наша работа прямо демонстрирует, что область мозга, называемая моторной корой, необходима как для этих мышей, так и для того, чтобы люди могли вокально взаимодействовать друг с другом», - говорит старший автор исследования Майкл Лонг, доктор философии, доцент нейробиологии в Школе медицины Нью-Йоркского университета. Более того, у этих мышей, как и у людей, есть особые рефлективные процессы в мозгу, которые могут заставить мышь остановить свою песню, если она хочет послушать песню другой мыши. Ну а вишенкой на торте является то, что мыши способны петь группами, осознанно подстраиваясь друг под друга.

Изучая деятельность, которая помогает задействовать мозги двух особей в разговоре, учёные ищут процессы, которые происходят неправильно, когда болезнь мешает общению. Это стимулирует разработку новых методов лечения многих расстройств речи у человека.