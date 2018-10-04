Ученые обнаружили древнейший инструмент для создания татуировок

Артефакт открыл новую страницу в истории создания тату и отодвинул более ранние свидетельства примерно на тысячу лет.

Антропологи из штата Вашингтон обнаружили артефакт, который открыл новую страницу в истории происхождения татуировок. Во время инвентаризации археологических материалов один из ученых наткнулся на необычный предмет, размер которого примерно был равен авторучке.

Ручка инструмента выполнена из веточки кустарника Rhus trilobata длиной около 9 сантиметров. На конце к рукоятке прикреплены два шипа кактуса. В качестве скрепительного материала были использованы листья растения юкка. Кончики шипов были окрашены в темный цвет, что и натолкнуло исследователя на мысли о том, что данный артефакт использовался для росписи тел индейцев.

После изучения кристаллических остатков пигмента с иголок древнего инструмента ученые пришли к выводу, что в составе этого вещества присутствует углерод, который является неотъемлемой частью компонентов для создания нательных рисунков. Чтобы подтвердить теорию происхождения артефакта ученые создали его копию и испытали ее на туш свиньи для создания тату. Результат оказался положительным. Древний инструмент относят к эпохе индейцев культуры анасази, которые проживали на территории юго-запада современных США.

Более ранние находки подобного рода относили к 1100 и 1280 годам нашей эры. Новая находка примерно на 1000 лет старше своих аналогов. По словам исследователей, их открытие поможет подробнее изучить отношения между древними людьми и выяснить их возможные внешние отличия от других народов, которые со временем населили Юго-Запад Америки.