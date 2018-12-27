Найдена взаимосвязь между фастфудом и психическими заболеваниями

Специалисты Университета Лома Линда в США смогли объяснить, как употребление вредной пищи приводит к серьезным заболеваниям.

Американские ученые выяснили, что у людей, которые питаются в заведениях быстрого питания, чаще возникает психическое расстройства, чем у тех, кто питается правильной и здоровой пищей.

Ученые в рамках исследования проанализировали больше 200 тысяч телефонных опросов и выяснили, что около 17% людей страдают психическими заболеваниями. Среди них оказались и те, кто страдает тяжелыми.

Эксперимент, проводимый специалистами, занял порядка 10 лет.

Потребление сахара в большом количестве приводит к биполярному расстройству и тесно связано с ним, а потребление жареной пищи связано с депрессией.

Специалисты сравнили результаты и с другими исследований, проведенных в других странах. Все результаты привели к одному и тому же выводу.