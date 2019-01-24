Это первый случай проверки огнетушителя на борту за 20 лет существования космической станции. Протестировать прибор выпала честь российскому космонавту Олегу Кононенко.

На МКС впервые опробован космический огнетушитель. Получив согласие Земли, космонавт России Олег Кононенко испытал прибор на работоспособность, запечатлев это на фото. Проба космических огнетушителей прошла во время плановой замены агрегатов. Отчет об этом событии «Роскосмос» опубликовал на своих официальных страничках в социальных сетях.

В сети «Роскосмос» рассказал, что на МКС существуют разные огнетушители для разных сегментов станции. К примеру, на амеркианском сегменте присутствует углекислотный огнетушитель, как на Земле, а на российском – жидкостный. Главное преимущество жидкостных космических огнетушителей в том, что они абсолютно не несут угрозу оборудованию и человеку, так как в их составе есть не проводящая электричество дистиллированная вода и пенообразователь. Вторым преимуществом является сама пена такого огнетушителя – она не разлетится в невесомости, а останется на поверхности предмета, что упрощает процесс уборки после его использования. Именно эту способность космического огнетушителя демонстрирует Кононенко на новых фото с МКС.

Также, Кононенко произвел на МКС монтаж широкополосной системы связи. Это значительно упростит механизм передачи больших объемов данных на космической станции. Работы будут продолжаться неделю.

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