Учёные обнаружили ответственные за рост костей стволовые клетки

Благодаря новым исследованиям, учёные теперь знают клетки, из которых можно выращивать хрящи и кости.

Обнаруженные стволовые клетки обладают потенциалом разделяться на несколько типов клеток. Кроме того, при мечении у подопытных мышей клетки продолжали генерировать колонки хондроцитов и во взрослой жизни. Доктор Ньютон и соавторы также исследовали, как клетки делятся, и обнаружили, что они сохраняются как спящем состоянии, но иногда подвергаются асимметричному делению, которое производит одну самообновляющуюся клетку и другую клетку, которая склонна к разделению.

Вместе эти наблюдения демонстрируют характер стволовых клеток и подтверждают гипотезу о том, что редкие асимметричные деления стволовых клеток пополняют запас хондроцитов ростовой пластинки. Насколько разнообразны стволовые клетки в двух исследованиях? Ньютон говорит меченых хондроцитах, которые экспрессируют коллаген типа II. Такие клетки, вероятно, включают популяцию клеток, экспрессирующих белок, связанный с паратиреоидным гормоном, которые были отслежены доктором Мицухаши.

Примечательно, что хотя стволовые клетки в состоянии сна явно принадлежат к линии хондроцитов, Мицухаши обнаружила, что они экспрессируют сопоставимый набор маркеров стволовых клеток и проходят процесс созревания, сходный с таковым у стволовых клеток костного мозга. Механизмы, которые регулируют последовательность дифференцировки обоих типов стволовых клеток, однако, ещё предстоит расшифровать.

Дальнейшие исследования должны выяснить, сколько постнатальных стволовых клеток костного мозга происходит от спящих стволовых клеток, и отличаются ли эти постнатальные клетки функционально от других клеток костного мозга. Учитывая, что скелетные стволовые клетки, полученные из костного мозга, необходимы для обмена костной ткани и восстановления переломов на протяжении всей жизни человека, расшифровка специфических особенностей хондроцитов будет иметь высокую клиническую значимость.