«Ключ к поиску жизни на Марсе»: в чилийской пустыне нашли неизвестные науке подземные бактерии

Пустыня Атакама является наиболее похожей на Марс территорией Земли. Ученые NASA регулярно проводят там исследования, в этот раз там нашли бактерии, которые помогут отыскать жизнь на Красной планете.

Специалисты NASA провели пробную миссию в чилийской пустыне Атакама. В условиях, которые максимально похожи на марсианские, ученые научились искать живых существ. При помощи робота-марсохода исследователи нашли в пустыне неизвестные науке бактерии.

Подземные организмы имеют устойчивость к соли. На территориях, где были найдены бактерии, имеется ограниченный доступ к воде. Также там в дефиците содержатся питательные вещества, а почва имеет неблагоприятный химический состав. По словам ученых, находка является крайне важной. В иностранных СМИ даже отметили, что вместе с бактериями исследователи нашли «ключ к поиску жизни на Марсе».

Профессор из колледжа Yale-NUS в Сингапуре Стивен Пойнтинг, который возглавлял поиск бактерий в чилийской пустыне, рассказал, что своим исследованием он и его коллеги доказали возможность марсохода извлекать подповерхностную почву. Такое «умение» марсохода поможет ему искать жизнь на Марсе не только на поверхности, но и под землей.