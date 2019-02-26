Земля стала зеленее впервые за 20 лет – NASA

Радостные новости от космического агентства вселяют огромную надежду в спасение нашего дома от экологической катастрофы.

NASA официально сообщает о результатах нового экологического исследования, согласно которому на Земле стало больше растений, чем в начале 2000-х годов. Эта радостная новость означает, что впервые за 20 лет количество растений на Земле стало стабильно увеличиваться. И в основном это заслуга Индии и Китая. Две наиболее населённые в мире страны в последние годы энергично работали над программами посадки деревьев и, как видно, с большим успехом. В 2017 году Индия побила мировой рекорд по количеству посаженных деревьев за определённый период времени.

Если в цифрах, то в среднем за 12 часов было посажено около 66 миллионов саженцев. Иными словами, за 20 лет удалось увеличить количество растений на планете на 9%, что действительно вселяет надежду в предотвращение экологической катастрофы.

Автор исследования из NASA Рама Немани говорит, что «новые сведения позволяют копать куда глубже». Дело в том, что распространение растений было впервые замечено учёными НАСА в середине 90-х, но в то время не было достаточно данных, чтобы сказать, было ли это вызвано деятельностью человека. Однако теперь это подтверждается благодаря постоянной работе специального научного прибора на борту двух спутников на земной орбите.

Но не стоит расслабляться. Если Китай действительно стал беспокоиться за экологию, о чём заявил сотрудничающий с NASA ведуший китайский эколог Чи Чен, то с Индией всё обстоит несколько абстрактно. Озеленение Индии происходит главным образом благодаря расширению интенсивных методов ведения сельского хозяйства, необходимых для обеспечения постоянного снабжения продовольствием постоянно растущего населения. Новые методы означают, что в течение года растёт больше культур. И это может измениться, если изменение климата повлияет на доступность подземных вод, используемых для интенсивного сельского хозяйства.

Специалисты считают, что дабы закрепить столь хорошие результаты, необходимо инвестировать программы Китая и Индии по озеленению, чтобы их экологические программы могли распространяться не только на соседние страны, но и наиболее нуждающиеся в озеленении части света.