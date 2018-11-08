Археологи нашли под «Алькатрасом» систему секретных тоннелей

Под одной из самых знаменитых тюрем в истории человечества можно пересидеть ядерный удар.

Исследователи из города Бингемтон, расположенного в американском штате Нью-Йорк, обнаружили на острове Алькатрас подземные секретные военные коммуникации. Большинство из них были созданы еще в 19 веке, когда на острове находилась не тюрьма, а оборонительная крепость. Об уникальной архитектурной находке рассказывается в издании ScienceDaily.

Сейчас на Алькатрасе работает только музейный комплекс, посвященный работе самой легендарной тюрьмы в истории. Бингемтонские археологи прибыли на место со специальным оборудованием. Благодаря радиолокационной системе и лазерным приборам, специалисты сумели определить огромный подземный тоннель, пронизывающий всю территорию острова. Полностью подземная коммуникация представляет собой тоннель с толстыми стенами, сеть вентиляционных коридоров и бомбоубежище. Все элементы фортификации находятся в отличном состоянии, что очень удивило ученых. Поиски под «Алькатрасом» будут продолжаться. Исследователи рассчитываю найти здесь подземную цитадель.

Тюрьма «Алькатрас» функционировала на острове с таким же названием до 1963 года. Ее закрыли из-за трудностей с финансированием. За период существования из-за стен «Алькатраса» не удалось благополучно сбежать никому. Однако неофициальные источники с таким заявлением не соглашаются. В свое время в камерах этой тюрьмы отбывали наказание многие известные криминальные личности, включая гангстера Аль Капоне и советского шпиона Мортона Собелла.