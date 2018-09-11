Ученые установили новый рекорд лазерно-плазменного ускорения электронов

Сегодня, 14:12 \\ Наука

В трубке, длина которой составляла всего лишь 20 сантиметров, они сумели разогнать электроны до энергии почти в восемь гигаэлектронвольт. Эксперимент проводился в Национальной лаборатории имени Лоуренса.

 На страницах зарубежного журнала Physical Review Letters появился новый материал, описывающий свежее открытие ученых, которые трудились в научной лаборатории в Беркли (Соединенные Штаты Америки). Согласно информации, которую предоставляет источник, они установили новый мировой рекорд с электронами. Так, физики заставили их поддаться лазерно-плазменному ускорению, которое произошло настолько быстро, насколько их еще не удавалось разогнать.

 В научном мире ускорять частицы научились уже достаточно давно, и эта технология применяется во многих сферах. Тем не менее, чтобы воспроизвести ускорение высоких энергий, нужно много места и, что немаловажно, света. По этой причине специалисты Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН и Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" начали моделировать лазерно-плазменные взаимодействия, что в конечном итоге помогло понять, как произвести его максимально быстро.

Новый метод предполагает использование нескольких лазерных импульсов, а не одного, как это делали ранее. Теперь первый нагревал плазму, образовывая в ней своеобразный канал, а второй ускорял в нем электроны. В результате их удалось разогнать до энергии 7,8 ГэВ в небольшой трубке.

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Автор - Мартина Корф
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