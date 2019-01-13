Извержение супервулкана Лонг-Вэлли может повлечь за собой изменение климата во всём мире

Учёные сообщили о высоком риске извержения вулканов на территории США. Эксперты полагают, что власти зря недооценивают масштаб возможной трагедии.

Специалисты геологической службы США выяснили, что от извержения вулканов могут пострадать в общей сложности чуть менее двухсот тысяч человек. Учёные проанализировали данные извержений прошлых годов. Оказалось, что за последнюю тысячу лет произошло как минимум десять извержений, на этом основании геологи предполагают, что катастрофы произойдут и в дальнейшем. Учёные составили карту наиболее уязвимых районов США, и выяснили, сколько человек оказывается в зоне риска.

Также, геологи выделили супервулкан под названием Лонг-Вэлли. Понятие «супервулкан» не зря звучит настолько угрожающе, ведь этот «Царь вулканов» может спровоцировать климатические изменения во всем мире. Науке на данный момент известно около двадцати супервулканов, а Лонг-Вэлли оказался в десятке мощнейших из них. В его окрестностях проживают чуть более шестидесяти тысяч человек, и в ближайшее время они могут оказаться в непосредственной опасности. Извержение этого вулкана может породить настоящие реки кипящей лавы и выпадение кислотных осадков, а также превратить небо в сплошную тёмную завесу из гигантских туч пепла, что впоследствии приведёт к понижению средней температуры. Мощность извержения супервулкана может превышать мощность извержения нескольких обычных вулканов.

Так или иначе, геологи стараются донести до чиновников, находящихся у власти, что необходимо прислушиваться к учёным, чтобы не терять возможность вовремя предпринять нужные меры.