Ученые выявили новую опасность бытовой химии

Сегодня, 11:03 \\ Наука

Химия с триклозаном препятствуют более быстрому выздоровлению больных.

Триклозан зачастую применяется в бытовой химии, такой как антибактериальное мыло, дезодоранты и некоторых моющих и чистящих средствах. Ученые выяснили, что это вещество может пагубно повлиять на процесс выздоровления болеющих людей.

Группа ученых из Университета Вашингтона в Сент-Луисе провела эксперименты на мышах. Две группы зараженных грызунов лечили при помощи антибиотиков, при этом одна из групп постоянно подвергалась воздействию триклозана.

Как показали исследования, этот компонент бытовой химии пагубно влияет на молекулу ppGpp, которая отвечает за рост клеток. После воздействия триклозана молекула приостанавливает биосинтез, что приводит к уменьшению выделения материала, который стимулирует рост клеток. Это замедление приводит к тому, что антибиотики становятся практически бесполезными при лечении болезни.

Врачи рассказали, что в медицине существует правило, которое запрещает прием препаратов, замедляющих рост клеток, перед применением антибиотиков.

Специалисты посоветовали воздержаться от применения средств бытовой химии с триклозаном на время медикаментозного лечения с применением антибиотиков или вовсе отказаться от них.

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