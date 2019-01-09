Археологи обнаружили древнейшую в мире лягушку

Сегодня, 09:33 \\ Наука

Крохотная амфибия жила около 250 миллионов лет назад.

 Останки некоторых из самых старых когда-либо лягушек были обнаружены путём просеивания фрагментов породы. Лягушка, которая жила по соседству с динозаврами около 216-250 миллионов лет назад, была идентифицирована на основе крошечных осколков бедренной кости, меньших, чем ноготь. Данные останки были обнаружены рядом с огромными, похожими на крокодила фитозаврами, а также ранними видами динозавров. Тем не менее, команда заявила, что их последнее открытие было свидетельством того, что в это время в истории планеты под ногами динозавров царило множество крошечных существ.

Ценность данного открытия в том, что оно подтверждает давнюю археологическую теорию, согласно которой на доисторической Земле бродило множество различных мелких видов животных, помимо динозавров. «Эта лягушка может поместиться на кончике вашего пальца», - говорит доктор палеонтологии Мишель Стокер, отметив, что сейчас они сосредоточены на поиске миниатюрных форм жизни. Интересен тот факт, что найденный образец очень похож на современных лягушек, в отличие от многих других родственных ископаемых видов. Однако, как считает доктор Стокер, данный пока неназванный вид не является прямым предком земноводных, встречающихся сегодня в прудах по всему миру.

 Пока учёные продолжают копаться в своих окаменелостях, они надеются найти черепа и дополнительные кости, которые позволят им узнать больше о земноводных видах древних времён.

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Автор - Василий Жожев
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