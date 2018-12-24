Ученые обнаружили у шимпанзе развитую цивилизацию

Ученые долгое время наблюдали за популяцией шимпанзе в Конго, что позволило исследователям обнаружить у данного рода приматов развитую цивилизацию. Об этом информирует Phys.org.

Объединенная исследовательская группа из таких стран, как Германия и Польша, 12 лет вела наблюдение за популяцией шимпанзе на севере Конго. Ученым удалось обнаружить артефакты материальной культуры у приматов, что свидетельствует о развитой цивилизации.

Популяция швейнфуртовского шимпанзе занимает территорию в 50 тыс. кв. км. В течение нескольких лет ученым удалось собрать немало инструментов, которые используют приматы для добычи пищи или ее приготовления.

Ученые обнаружили, что шимпанзе приспособились использовать палочки различной конфигурации (длина, прочность, толщина) для ловли определенных видов муравьев. Кроме данных артефактов, которые свидетельствуют о наличие у шимпанзе развитой системы цивилизации, специалисты зафиксировали новые методы обработки пищи: куски термитников или улиток и черепах растираются о твердый субстрат.