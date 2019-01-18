Ученые: Наличие друзей снижает риск смертельных болезней у женщин

Сегодня, 15:20 \\ Наука

Общение женщин в социуме может уберечь их от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее считалось, что показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний выше у мужчин. Однако эксперты сообщают, что в последний год этот показатель практически одинаковый для представителей обоих полов. Ранее было выявлено, что в группе риска возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой находятся курильщики и люди с высоки м артериальным давлением. Американские ученые решили проверить каким образом социальные факторы воздействуют на здоровье.

Ученые проводили исследование, ходе которого они наблюдали за женщинами от в возрасте от 50 до 79 лет на протяжении одиннадцати лет. Полученные результаты подтвердили, что наличие социальной поддержки женщин со стороны родственников, знакомых и друзей благоприятно влияло на здоровье испытуемых, снижая у них риск возникновения смертельных болезней. Среди недугов, которые могут возникнуть без такой поддержки медики назвали болезни сердечно-сосудистой системы и еще несколько причин смертности среди пожилых женщин.

Авторы исследования считают свое открытие «небольшим, но значимым». Эксперты пояснили, что выявленная взаимосвязь обусловлена психологическим благополучием и пониженным уровнем стресса у женщин, которым оказывается поддержка.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

«Это искусство»: уфолог нашел на Марсе древнюю статую Сфинкса

 По словам Скотта Уоринга, статуя, расположенная на Красной планете, отличается от статуй, которые находятся на Земле. Уфолог предполагает, что Сфинкс имеет внушительные размеры – 30-35 метров в...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

IKEA выпустит занавески, которые способны очищать воздух

Разработка мебельного гиганта призвана сохранять здоровую атмосферу в доме путем...

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

Эксперты рассказали о последствиях отказа от употребления кофе

Эксперты из частного исследовательского института Северной Каролины рассказали, какие...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ