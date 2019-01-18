Ученые: Наличие друзей снижает риск смертельных болезней у женщин

Общение женщин в социуме может уберечь их от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее считалось, что показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний выше у мужчин. Однако эксперты сообщают, что в последний год этот показатель практически одинаковый для представителей обоих полов. Ранее было выявлено, что в группе риска возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой находятся курильщики и люди с высоки м артериальным давлением. Американские ученые решили проверить каким образом социальные факторы воздействуют на здоровье.

Ученые проводили исследование, ходе которого они наблюдали за женщинами от в возрасте от 50 до 79 лет на протяжении одиннадцати лет. Полученные результаты подтвердили, что наличие социальной поддержки женщин со стороны родственников, знакомых и друзей благоприятно влияло на здоровье испытуемых, снижая у них риск возникновения смертельных болезней. Среди недугов, которые могут возникнуть без такой поддержки медики назвали болезни сердечно-сосудистой системы и еще несколько причин смертности среди пожилых женщин.

Авторы исследования считают свое открытие «небольшим, но значимым». Эксперты пояснили, что выявленная взаимосвязь обусловлена психологическим благополучием и пониженным уровнем стресса у женщин, которым оказывается поддержка.