Машинное обучение может устранить ненужные методы лечения детей с артритом

Сегодня, 10:50 \\ Наука

Канадские учёные смогли составить алгоритмы болезни и разделить на группы.

Алгоритм был в состоянии классифицировать пациентов на семь отдельных групп в соответствии с характером опухших или болезненных суставов в организме. Кроме того, он также точно предсказал, у каких детей быстрее наступит ремиссия, а у каких - более тяжелая форма заболевания.

В качестве первого шага, исследователи поставили подтип детей, у которых развился артрит, но они еще не получали лекарств. Они проанализировали клинические данные от 640 детей, собранные в период с 2005 по 2010 годы.

Данные выявили семь основных моделей совместной деятельности: суставы в области малого таза, пальцы, запястья, пальцы ног, колени, лодыжки и нечеткий рисунок стопы. «Мы должны были использовать машинное обучение, чтобы в первую очередь обнаружить эти семь паттернов болезни», - говорит Куэйд Моррис, чья команда модифицировала метод, известный как многослойная неотрицательная матричная факторизация.

Хотя уникальные паттерны поражения суставов распознаются у постели больного, современная классификация пациентов с артритом у детей учитывает только общее количество пораженных суставов. Однако не все дети попадают под классификацию, но это может устранить ненужные методы лечения детей с артритом. И ко всему этому, команда легко может определить у кого будет ремиссия, а кому предстоя рецидив, что позволит подготовиться к правильному лечению и терапии.

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Автор - Андрей Вознесенский
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