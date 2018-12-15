Иркутские ученые создали технологию для связи водолазов

Сегодня, 09:01 \\ Наука

Новая технология позволяет осуществлять связь с водолазами на расстоянии в несколько сотен метров.

Ученые из Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) запатентовали новую технологию гидроакустической связи водолазов. В данный момент представлены несколько вариантов приемо-передающей станции для осуществления подводной связи.

Существующие на данный момент водолазам приходится общаться под водой при помощи жестов, а также есть технология проводной связи с находящимися на поверхности. Однако этот метод усложняется тем, что в момент общения все посторонние шумы передаются вместе с голосом, что затрудняет распознавание речи. Новый метод имеет помехоустойчивость, при этом сигнал может передаваться на расстояние до 200 метров.

Для осуществления связи при помощи новой технологии на шлем аквалангиста будет закрепляться специально приемо-передающее устройство, которое передает голосовой сигнал на надводную станцию в виде специального сигнала. Станцией производится преобразование голоса в текстовое сообщение и отправка его в пункт назначения. После приема этого сообщения адресатом синтезатор речи озвучивает его.

В дальнейшем ученые планируют преобразовать свою технологию для увеличения расстояния, на котором будет осуществляться связь.

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