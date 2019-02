В Северной Америке за долго до прибытия Колумба существовал крупный древний город. Причины его упадка определили ученые по фекалиям местных жителей. Результаты исследования представлены в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Древний город, который сегодня именуют Кахокия, находился на побережье Миссисипи (недалеко от современного местоположения Сент-Луиса, штат Иллинойс). В лучшие годы существование количество поселенцев достигало 40 тыс. людей. Однако, начиная с 12 века, город стал приходить в упадок, и к 15 веку совсем был заброшен и оставлен людьми.

Ученые выдвигали различные гипотезы насчет причин упадка Кахокии: от природных катаклизмов до вторжения чужеземцев.

Изучение донных отложений небольшого озера Хорсшу (находится неподалеку от места, где находился древний город) позволило выявить в нем наличие фекалий жителей Кахокии.

Современные технологии позволили проанализировать фекальные станолы. В частности, установить упадок древнего города удалось по наличию изотопов кислорода в фекалиях его жителей. Ученые определили, что снижение численности населения совпало с сезоном засухи и отсутствие дождей. Это, вероятнее всего, спровоцировало неурожай посевов кукурузы. Впоследствии из-за недостаточного количества осадков озеро практически высохло к концу 15 века, что совпадает с датировкой полного упадка древнего города.

Ученые, изучив состав фекалий разных временных отрезков, пришли к выводу, что Кахокия опустела из-за природных условий, которые делали жизнь людей трудной.