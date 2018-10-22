Ученые NASA воссоздали условия возникновения жизни на Земле

Сегодня, 03:19 \\ Наука

Ученым из NASA удалось воссоздать на дне океана условия, в которых зародились первые живые организмы на Земле.

Как следует из сообщений на сайте NASA, изучением и воссозданием условий возникновения первой жизни на планете занимались ученые химического и биологического направлений Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (Соединённые Штаты). Эксперимент по воссозданию этих условий длился около девяти лет. По словам ученого Лори Баржа, в ходе проведения опыта ими была создана геологическая обстановка, характерная для ранней Земли, с помощью которой наглядно удалось продемонстрировать способ получения аминокислот и фруктовых кислот из очень простых компонентов в мягких условиях морского дна.

Как известно, появление первых живых организмов на планете относят к архейской эре, однако до сих точно неизвестно, каким образом и когда точно произошло зарождение жизни. Кроме того, многие эволюционисты-биологи в последние годы высказывают мнение о возможности зарождения первых живых организмов не на мелководье первичного океана, а на морском дне вблизи гейзеров и вулканов.

Для воссоздания древних условий, способствовавших зарождению жизни, ученые использовали генетическую информацию микроба «Луки», ставшего предком всех живых организмов. Согласно данным ученых, этот микроб мог жить в кипятке и поедать водород и углекислоту, что характерно для морского дна, расположенного у жерла вулкана.

В результате исследователи доказали, что места зарождения жизни могли находиться территории вблизи жерл подводных вулканов и «чёрных курильщиков», горячих подводных ключей. Сообщается, что дальнейшие опыты будут нацелены на создание первых сложных «кирпичиков жизни».

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