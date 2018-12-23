Глобальное потепление может уничтожить озеро Байкал

Сегодня, 17:33 \\ Наука

В Иркутском лимнологическом институте СО РАН установили, что из-за глобального потепления ухудшится экология береговой зоны Байкала.

 Глобальное потепление может уничтожить озеро Байкал. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие наблюдения с 15 станций Росгидромета, которые расположены в озере. Так, из-за глобального потепления выпадает меньше осадков, ветры становятся слабее, а также температура приповерхностного слоя воды в озере Байкал становится выше.

Из-за малого количества осадков при глобальном потеплении в Байкале начинают интенсивно размножаться цианобактерии, что приводит к сильному цветению воды. Также, может окончательно вымереть байкальская губка, которая считается фильтратором озера.

Растительность мелководья Байкала сдерживается благодаря ветрам приповерхностных вод. Из-за глобального потепления эти ветры становятся слабее, поэтому зона у берега зарастает, начинает усиленно размножаться фитопланктон, а когда случается шторм, все это выбрасывается на берег. В результате, экология прибрежной зоны Байкала ухудшается из-за разложения планктона.

Уничтожение Байкала происходит также из-за наплыва туристов. В результате отсутствия должной инфраструктуры мусор и продукты жизнедеятельности наносят значительный вред озеру Байкал, как пишет «Популярная механика».

Ранее ученые уже предрекли экологической ситуации на Земле сильные изменения к концу столетия – лето станет еще жарче, а зима – еще холоднее.

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Автор - София Волкова
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