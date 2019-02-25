«Робота-бога» создали ученые Японии

Сегодня, 03:43 \\ Наука / От редакции

Ученые Японии презентовали уникальную разработку в сфере религиозно-философских течений. Они создали «робота-бога», который проповедует учение буддизма. Об этом сообщает The Japan Times.

 «Робот-бог» человекоподобной наружности получил имя Миндар. В его обязанности входит – проповедь буддийского учения. Выступать робот-гуманоид будет перед аудиторией в храме Кодай-дзи школы Риндзай-сю, которая находится на востоке японского города Киото.

Прообразом для создания Миндар послужила Каннон – в мифологии Японии является богиней милосердия. Ее образ пришел из буддийского вероучения Китая.

Свою первую речь-проповедь «робот-бог» посвятил «Сутре сердца совершенной мудрости». Все выступление Миндар дублировалось субтитрами на таких языках, как английский и китайский.

Представители буддизма в Японии считают, что «робот-бог» позволит по-новому взглянуть на религиозно-философское течение и более доступно его объяснит. Воспринимать информацию будет проще, так как образ робота будет ассоциироваться с образом Будды.

Ученые Японии создали «робота-бога» ростом в 195 см. Вес Миндар составляет 60 кг. Его производством занималась компания из Токио A-Lab Co. Весь корпус робота-гуманоида состоит из алюминия, а лицо и руки выполнены из силикона. На обозрение общественности «робот-бог» будет представлен 8 марта.

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Автор - Мария Титова
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