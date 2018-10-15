Ученые назвали гормоны, которые «руководят» женщинами

Сегодня, 10:46 \\ Наука

Изменение гормонального фона у женщин способно влиять не только на внешность, но и на настроение и состояние здоровья.

После проведения множества исследований ученые выяснили, что несколько генов способны «руководить» поведением и психологическим состоянием слабого пола. Также дисбаланс гормонального фона способен отражаться на внешнем виде и здоровье женщин.

Ученые выявили, что присутствующий в женском организме эстроген включает в себя три подвида. Эти вещества влияют на тип телосложения, структуру волос и имеют и влияют на процесс жирообмена в организме.

Переизбыток в женском организме «мужского гормона» тестостерона может привести к повышенной агрессии и вспыльчивости.

Гормон, 70 процентов которого вырабатывается в темное время суток – мелатонин, в паре с тироксином находят свое отражение во внимательности и умственной деятельности прекрасной половины человечества.

Окситоцин отвечает за уровень доверия и привязанности к другим людям. Три гормона – дофамин, серотонин и кортизол ответственны за уровень хорошего настроения женщин. Аналогичное воздействие оказывают эндорфины, которые вызывают в организме чувство эйфории и удовольствия.

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