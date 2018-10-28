Эксперты рассказали о последствиях отказа от употребления кофе

Эксперты из частного исследовательского института Северной Каролины рассказали, какие негативные и позитивные последствия влечёт за собой полный отказ от употребления кофе.

Как рассказали эксперты, их выводы основываются на результатах исследования, проведённого в Университете Дьюка. Так, по и словам, отказ от регулярного употребления этого бодрящего напитка влечёт за собой не только положительные последствия, но и частично негативные.

Среди негативных последствий отказа от кофе эксперты выделили такие, как снижение уровня гормонов, являющихся натуральными стимуляторами - дофамина и адреналина, а также повышение уровня аденозина, который ответственен за покой и усталость. Увеличение количества аденозина провоцирует появление головных болей.

Кроме того, на фоне прекращения употребления кофеина у заядлых кофеманов отмечаются развитие депрессии, тревожности, головокружения, бессонницы, раздражительности, вялости, перепадов настроения и появление симптомов гриппа. Однако, отмечается, что эти побочные эффекты отмены кофеина лишь временные и длятся в среднем от двух дней до двух недель.

К положительным последствиям отмены кофе относятся восстановление цикла сна, что ведёт к лучшему высыпанию, улучшение состояние зубов и исчезновение их желтизны. Также постоянное употребление кофе со сливками и сахаром могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Таким образом отказ от кофе помогает снизить риск развития этих заболеваний.