Виртуальная реальность помогла взрослым с аутизмом избавиться от страха

Учёные из Великобритании решили использовать технологию виртуальной реальности, чтобы избавить взрослых людей, у которых присутствует большой аутистический спектр фобий.

Терапия была проведена на восьми людях, болеющих аутизмом. В ходе эксперимента больные должны были принять участие в страшных ситуациях, которые были в VR-комнате.

По итогу эксперимента 5 человек успешно справились с этой задачей спустя несколько месяцев и смогли побороть свои страхи в реальной жизни.

Для того, чтобы облегчить жизнь в социуме, люди с расстройствами аутистического спектра могут проходить различную терапию, направленную на то, чтобы научиться лучше понимать эмоции окружающих и общаться с ними, а также для того, чтобы преодолеть различные фобии, связанные с ежедневной деятельностью. В частности, для того, чтобы избавить человека от фобий, часто в терапии используют знакомство человека с объектом его страха. Например, если пациент, проходящий терапию, боится открытых пространств, его терапевт может выходить с ним на прогулку в большие помещения вроде торговых центров или площадей.

Ранее врачи-терапевты проводили стандартные процедуры с больными аутизмом. Они гуляли вместе, общались на разные познавательные темы, приучали их к открытым пространствам, учили проявлять эмоции и так далее. Но некоторым пациентам данный метод лечения не помогал и они всё равно остались такими же больными. Для таких людей нужен более «мягкий» подход. И вот в этом году учёные решили использовать новые технологии не для игрушек, а для реальных медицинских и полезных целей. Это технология виртуальной реальности. Ранее уже использовалась эта технология в лечении людей от навязчивых мыслей и боязни смерти.

Для больных создали специальные сценарии для VR-комнат — в такой комнате не требуется использование шлема виртуальной реальности: вместо этого картинка выводится на стены комнаты. Каждого участника во время выполнения задания должны были сопровождать родители или друзья, чтобы создать моральную поддержку. Терапия проходила в виде одной беседы со специалистом о характере фобии (психотерапевт пользовался методами когнитивно-поведенческой терапии) и 4-20 минут сессии в виртуальной реальности.

Учёные из Великобритании решили использовать технологию виртуальной реальности, чтобы избавить взрослых людей, у которых присутствует большой аутистический спектр фобий.

Терапия была проведена на восьми людях, болеющих аутизмом. В ходе эксперимента больные должны были принять участие в страшных ситуациях, которые были в VR-комнате.

По итогу эксперимента 5 человек успешно справились с этой задачей спустя несколько месяцев и смогли побороть свои страхи в реальной жизни.

Для того, чтобы облегчить жизнь в социуме, люди с расстройствами аутистического спектра могут проходить различную терапию, направленную на то, чтобы научиться лучше понимать эмоции окружающих и общаться с ними, а также для того, чтобы преодолеть различные фобии, связанные с ежедневной деятельностью. В частности, для того, чтобы избавить человека от фобий, часто в терапии используют знакомство человека с объектом его страха. Например, если пациент, проходящий терапию, боится открытых пространств, его терапевт может выходить с ним на прогулку в большие помещения вроде торговых центров или площадей.

Ранее врачи-терапевты проводили стандартные процедуры с больными аутизмом. Они гуляли вместе, общались на разные познавательные темы, приучали их к открытым пространствам, учили проявлять эмоции и так далее. Но некоторым пациентам данный метод лечения не помогал и они всё равно остались такими же больными. Для таких людей нужен более «мягкий» подход. И вот в этом году учёные решили использовать новые технологии не для игрушек, а для реальных медицинских и полезных целей. Это технология виртуальной реальности. Ранее уже использовалась эта технология в лечении людей от навязчивых мыслей и боязни смерти.

Для больных создали специальные сценарии для VR-комнат — в такой комнате не требуется использование шлема виртуальной реальности: вместо этого картинка выводится на стены комнаты. Каждого участника во время выполнения задания должны были сопровождать родители или друзья, чтобы создать моральную поддержку. Терапия проходила в виде одной беседы со специалистом о характере фобии (психотерапевт пользовался методами когнитивно-поведенческой терапии) и 4-20 минут сессии в виртуальной реальности.