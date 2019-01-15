На горшке индейцев майя нашли слово «какао»

Сосуд возрастом более 1,5 тысяч лет подтверждает статус индейцев как изобретателей шоколада и кофейных напитков.

Изучающий культуру Майя в течение всей жизни археолог и историк Дэвид Стюарт сделал сенсационное открытие, расшифровав иероглифы на гончарном изделии возрастом 1,5 тысячи лет. На необычной формы горшке изображено три иероглифа, каждый из которых обозначает слоги. В итоге их сочетание образовывает слово «ка-ка-уа», которое является прообразом для более привычного нам «какао». «Это одно из немногих слов, используемых нами, происхождение которого восходит к индейцам майя», - говорит Стюарт. Символ майя для какао, каким он изображён на сосуде с раскопок Рио Азул, выглядит как рыба. Но «оказывается, что рыба - это фонетический символ», - говорит Стюарт. Он узнал, что символ, объединяющий рыбу (ка), гребень или плавник (ка) и знак -w (уа), образовывает вышеупомянутое слово. В то время как майянист Флойд Лоунсбери был первым, кто фонетически расшифровал слово «какао» десять лет назад, данное открытие является первой расшифровкой иероглифа, обозначающего какао. Это открытие подтверждает как происхождение самого слова, так закрепляет за индейцами майя статус изобретателей шоколада, кофе и родственных ему напитков.

В период приблизительно между 250 и 900 г. н.э. какао-бобы были краеугольным камнем повседневной жизни для индейцев майя. Это была валюта, ритуальный ингредиент и напиток. Но до недавнего времени детали жизни майя были столько хорошо изучены, в основном из-за разрушений, нанесённых испанскими конкистадорами. В 1980-х годах, после интенсивных усилий учёных, произошёл прорыв в расшифровке иероглифов майя, письменных символов, которые сохранились в кодексах, резьбе по камню и глиняной посуде. Одним из важных моментов стало исследование данного древнего сосуда, дальнейшие изучения которого обнаружили на дне остатки шоколада.

В то время как многие историки и лингвисты когда-то сомневались, что иероглифы майя могли многое сказать, учёные теперь могут прочитать более 90 процентов из них. Полученная информация собой огромную историческую, политическую и антропологическую ценность. Сегодня артефакты с раскопа Рио Азул находятся в Национальном музее археологии и этнологии в Гватемале, сыграв свою небольшую, но крайне значимую роль.