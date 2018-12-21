Ученые назвали причины появления ранней седины

Ученые проанализировали факторы, которые могут оказывать влияние на появление ранней седины. Наиболее распространенные причины были опубликованы в «Колмово.ру».

Чаще всего преждевременная седина связана с излишним стрессом. Который отражается пагубно на всем организме человека, в том числе и на состоянии волос.

Второй распространенной причиной ранней седины могут быть заболевания щитовидной железы или нарушения в функционировании гипофиза. В эту же категорию ученые относят и аутоиммунные заболевания.

Спровоцировать появление седи раньше положенного срока может дефицит витаминов. Преимущественно влияет витамин В12. Его продолжительная нехватка в организме чаще всего связана с вегетарианством или приемом контрацептивных препаратов.

Замыкает список лидеров-причин возникновения ранней седины курение. Помимо прочих заболеваний, которые может спровоцировать эта привычка, человек рискует получить седые волосы в более раннем возрасте.