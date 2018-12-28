Ученые: все водоемы Земли люди загрязнили антибиотиками

Все в мире водоемы содержат огромное количество антибиотиков. Об этом заявили нидерландские ученые сразу после того, как подсчитали концентрации лекарств. Выводы экологов были представлены в англоязычном издании Environmental Research Letters.

Они пришли к выводу, что вода загрязнена практически во всех уголках мира, где живут люди. Речь идет о тех препаратах, которые способствуют гибели микробов, чем и нарушают цепь питания.

Причиной такой глобальной проблемы является то, что жители развитых стран имеют привычку выбрасывать неиспользованные лекарства или наркотики в туалет, а затем смывать их. В связи с этим американские власти призвали местное население выбрасывать медицинские препараты в специальные урны в полицейских участках. Известно, что за последние двадцать лет доля ципрофлоксацина в пресноводных водоёмах в среднем выросла в 10-20 раз. Интересен тот факт, что концентрация гораздо выше в крупных городах и агломерациях.

Стоит отметить тот факт, что это ведет к все возрастающему риску. Новая модель, которую разработали ученые, позволяет прогнозировать отдельные экорегионы в мировом масштабе. Она является некой отправной точкой для дальнейшего понимания развития рисков.

Кроме того, исследователи доказали смертельную опасность мыла, а все дело в том, что в данной продукции содержится антибиотик триклозан. Он в свою очередь запускает программу самоуничтожения в человеческих клетках, нарушая привычную функциональность у митохондрий.