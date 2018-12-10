Ученые поддержали работу кардиостимулятора от сердца свиньи пьезоэлектрическим генератором

Сегодня, 15:04 \\ Наука / От редакции

Таким образом они решили вопрос с заменой аккумуляторов, которые питают электрокардиостимуляторы. Разработка считается очень важной, так как позволяет отказаться от обязательных операций по их замене.

 Зарубежные информационные агентства, в том числе научное издание ACS Nano, передают информацию о свежем изобретении ученых из Второго военно-медицинского университета Китая. Они создали небольшой по размеру девайс, который поможет людям, нуждающимся в поддержке работы сердца кардиостимялятором. Устройство уже прошло испытания в лабораторных условиях, а после и на свинье.

 Профессор Хао Чжана (Hao Zhang), который руководил исследованием, рассказал о нем подробнее. Он отметил, что вместе с коллегами смог создать крошечный пьезоэлектрический генератор, который должен поддерживать работу кардиостимулятора от сердца человека. Девайс по форме очень похож на сжатую цифру восемь и создан из материала, который может сжиматься и возвращаться в прежнюю форму. При деформации пьезоэлектрический слой вырабатывает электричество, которое питает стимулятор.

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Автор - Мартина Корф
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