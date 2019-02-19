Исторический шаг: SpaceX отправила космический аппарат Израиля на Луну

Создатели аппарата «Берешит» (Beresheet) компания SpaceIL, а также Израильское космическое агентство принимают поздравления от главы NASA Джима Брайденстайна. Он назвал это событие исторически значимым.

Частная компания SpaceX, принадлежащая знаменитому инженеру и предпринимателю Илону Маску, отправила космический аппарат Израиля на Луну. Зонд под названием «Берешит» (так на иврите называлась первая библейская книга Бытия) при помощи ракеты-носителя Falcon 9 отправился к Луне. Самостоятельно отделиться от носителя аппарат Израиля смог уже через 30 минут после отправки. Теперь он совершит путешествие к Луне, а уже 11 апреля сможет достичь поверхности спутника.

Запуск космического аппарат Израиля происходил на базе ВВС США на космодроме, что расположен на мысе Канаверал в штате Флорида, сегодня в 4:45 по московскому времени. Спустя полчаса «Берешит» отделился от Falcon 9, которая, в свою очередь, мягко приземлилась на океанскую платформу. Ракета, разработанная компанией Илона Маска, третий раз в истории совершила полет и удачную посадку.

Частная компания Израиля SpaceIL, разработавшая космический аппарат «Берешит», принимает поздравления от главы NASA Джима Брайденстайна. Он пишет в социальных сетях, что отправка аппарата компанией SpaceX является историческим шагом для всех стран, и что США всегда «открыты к сотрудничеству» по исследованию Луны.

Целью израильского зонда «Берешит» и индонезийского спутника связи PSN-6 (Nusantara Satu) является исследование магнитного поля Луны, передача на Землю панорамных снимков спутника, а также доставка туда капсулы с записями израильских песен, детских рисунков и фотографий страны.

Запуск космического аппарата Израиля к Луне стал первым для этой страны, а также первым в истории коммерческим запуском спутника, так как разработка зонда принадлежит частной компании. Все происходило в рамках проекта Google Lunar X Prize. Разработка космического аппарата для исследования Луны обошлась в 100 млн. долларов.

Если космическому аппарату удастся выполнить миссию целиком, Израиль станет четвертой страной в истории, которая доставила свою автоматическую станцию на поверхность Луны.