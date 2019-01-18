Физики разгадали 35-летнюю тайну замедления кварков внутри больших атомов

Руководитель проекта Ор Хен отмечает, что все это время ученые "пытались понять, почему так происходит", однако ключ к загадке удалось найти только сейчас.

Зарубежные СМИ, в том числе информационное издание MIT News, сообщают о важном открытии физиков, которые работали в научной лаборатории при Джефферсонском Университете (поддерживается Министерством энергетики США). Согласно данным, которые предоставляет источник, они наконец разгадали 35-летнюю тайну, связанную с замедлением кварков внутри больших атомов, которую также называли эффектом EMC.

Кварки и глюоны — это основные элементы, из которых построена Вселенная. Они действуют на другом, более высоком уровне энергии, чем это происходит с протонами и нейтронами. По этой причине ученые считали, что первые не должны реагировать на свойства вторых. Тем не менее, в 1983 году эксперимент показал: кварки двигались намного медленнее в ядре атома железа, которое содержало много протонов и нейтронов, однако объяснить это не представлялось возможным.

И лишь недавно, 35 лет спустя, физики поняли, что на и скорость влияет количество протонов и нейтронов, образующих короткие коррелированные пары в ядрах атомов. Чем их больше, тем больше понижается скорость. Теперь они стали лучше понимать природу кварков, а значит, могут объяснить различия в их поведении.