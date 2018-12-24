Скелет викинга, найденный более 100 лет назад, оказался женским

Современные технологии показали, что находка археологов 19 века стала революционной, ведь до сегодняшнего дня не было официального подтверждения существования воительниц в Скандинавии.

Могила с останками воина, найденная на территории шведского острова Бьорко, принадлежит женщине-воину. Об этом стало известно после проведения ДНК-теста фрагментов скелета. Историки утверждают, что это будет один из ключевых моментов науки, потому что до результатов анализа никто не мог с уверенностью ответить, воевали ли скандинавки вместе с мужчинами. Данная информация опубликована на популярном археологическом портале Antiquity.

Захоронение древнего викинга, датируемое 10 веком, было найдено группой археологов в 1878 году. С того момента считалось, что останки принадлежали мужчине. Вместе со скелетом в захоронении были найдены останки двух лошадей, оружие, доспехи и фрагменты популярной на то время настольной игры. Специалисты прошлого выразили мнение, что данный воин был значимым человеком. Недавно, эксперты приняли решение провести подробное исследование костей. ДНК-анализ показал, что останки принадлежат женщине, так как в них присутствовало две Х-хромосомы. Сопоставив полученные данные с оценкой захоронения, ученые пришли к выводу, что женщина была знатной воительницей, уважаемой в своем народе.