Вирус всемогущий: Учёные создадут ДНК-вакцину для борьбы со всеми видами гриппа

Из-за вируса гриппа ежегодно погибают сотни тысяч человек. Достаточно сложно определить, какой именно вид вируса распространится сильнее в будущем. Сейчас вакцинацию приходиться делать ежегодно, но в скором времени это останется в прошлом, благодаря исследованиям команды под руководством профессора Деборы Фуллер из Медицинской школы Вашингтонского университета.

Речь идет об универсальной ДНК-вакцине, которая будет бороться со всеми штаммами вируса гриппа, даже если они будут генетически меняться со временем. Она заставит клетки человека производить антигены, а также усилит работу Т-клеток, которые показали высокую эффективность в борьбе с патогенном.

Это будет первый подобный препарат в совершенно новой линейке вакцин. Тем более, производство универсальной вакцины будет достаточно быстрым и недорогостоящим.

В данный момент вакцину пробируют в Австралии и Великобритании, но уже показаны грандиозные результаты на экспериментах с животными, они даже не успевали заболевать, благодаря быстрой реакции Т-клеток. Впереди лишь только совершенствование вакцины.