Тест, предсказывающий сердечный приступ, разработали ученые

Сегодня, 09:10 \\ Наука

Учеными Университета Эдинбурга был разработан специальный анализ крови, который смог бы выявить зарождение в организме человека тяжело излечимых заболеваний, в списке которых присутствует онкология. Созданный тест крови по предполагаемым прогнозам ученых позволит предупредить развитие болезни сердца задолго до ее первых симптомов. Считается, что прибор дает гарантию в 100% результатов. Благодаря этому возможный риск заболевания можно определить за десятилетие до его появления.

 

Принцип работы прибора осуществляется за счет теста на тропонин; - это белок, который участвует в процессе мышечного сокращения. Он выделяется в организме человека за счет поврежденных клеток.

Сотрудники медицинских учреждений из Великобритании предложили тест на тропонин ввести в число обязательных анализов пациентам после 40 лет. Врачи рекомендуют данную процедуру 1 раз в 5 лет, потому как данная процедура считается более эффективной, чем большинство обследований, направленных на поиск сердечных заболеваний. Благодаря этому, всего за несколько минут пациент может узнать о состоянии своего сердца в целом.

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