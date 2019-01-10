Впервые подтверждено вымирание целого вида грызунов из-за глобального потепления

Об исчезновении рифовой мозаичнохвостой крысы впервые заговорили ещё в 2016 году, но официальное подтверждение этой информации поступило только сейчас. Министерство окружающей среды и энергетики Австралии признало, что вид полностью исчез.

В последнее время учёные всё чаще стали говорить, что глобальное потепление угрожает ряду животных значительными изменениями в их жизни. Например, некоторые птицы станут жестокими убийцами, а у черепах пол может смениться с мужского на женский. Однако некоторые виды могут и вовсе исчезнуть. Пока что первой официальной жертвой глобального потепления стала рифовая мозаичнохвостая крыса (Melomys rubicola), которая обитала на небольшом песчаном острове вблизи от северных берегов Австралии.

Грызун был впервые открыт в 1845 году британскими путешественниками. Она привлекла внимание своим причудливым горбатым носом и шерстью рыжего цвета. Популяция крыс резко уменьшилась ещё в конце прошлого века, тогда на них и обратили внимание экологи. Согласно данным австралийского министерства особей в последний раз видели в 2009 году, потом ни экологи, ни местные жители не могли их отыскать. В связи с этим 18 февраля было решено перевести этот вид из статуса «вымирающий» в «вымерший». Считается, что исчезновений грызунов связано именно с глобальным потеплением, вызывающим повышение уровня моря, в котором и утонуло большинство особей.

Не стало недавно и самого автора термина «глобальное потепление». Учёный Уоллес Брокер умер 18 февраля на 88-м году жизни.