Европа была безлюдной в каменном веке - ученые

Сегодня, 22:30 \\ Наука

Специалисты провели исследование, в ходе которого удалось установить, что территория Европы, которая сейчас густо населена, в каменном веке почти 10 тысяч лет была абсолютно безлюдной.

 Авторами научной работы стали эксперты из Кельнского университета. Об этом рассказало издание Dailymail. Ученые исследовали археологические свидетельства, которые датированы примерно 42000 - 33000 лет назад. В результате они выяснили, что в период каменного века на территории современной Европы проживало порядка 1500 человек, что очень мало для столь огромной территории. Объектом изучения стала площадь от северо-западной Испании до восточной Польши. Самыми «населенными» районами оказались современная Франция (440 человек), Испания (220 человек), Бельгия (210 человек), Средний и Верхний Дунай (170 и 140 человек соответственно).

Известно, что люди в данной местности делились на группы. Всего таких групп сформировалось 35. В каждой из них было около 42 человек. Их основным занятием было охота и собирательство. Люди обитали на 400 ориньякских районах. По словам ученых, между ними должно было происходить хоть какое-то взаимодействие. Эксперты полагают, что оно заключалось в транспортировке каменных материалов для изготовления инструментов.

Интересно, что, как указали археологи, если популяция состоит из 150 человек, она вполне может быть жизнеспособной. Это означает, что в течение нескольких поколений способна поддерживать свою численность без особого труда.

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Автор - Евгения Чернобаб
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