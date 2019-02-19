«Первобытный геноцид»: Троглодиты охотились на обезьян в течение десятков тысяч лет

Археологи выяснили, что древние люди делали из костей обезьян оружие, чтобы истреблять ещё больше обезьян.

На территории современной Шри-Ланки археологи обнаружили следы самого длительного в мировой истории геноцида. Как оказалось, наши предки в течение сорока тысяч лет целенаправленно охотились на обезьян и древесных белок, изготавливая из костей оружие для того, чтобы затем истреблять их в ещё больших количествах. Многие ученые полагали, что в таких лесах не хватало ресурсов для успешного заселения древних людей. Вместо этого наши предки, по-видимому, быстро адаптировались к этой и другим тяжёлым условиям, таким как гористые возвышенности и пустыни. Для проведения исследования археолог Патрик Робертс из Института науки о человеческой истории им. Макса Планка в Йене, Германия, и его коллеги проанализировали кости животных, извлечённые из пещеры Фа Хиен в Калутаре во время последних раскопок.

Материалы и артефакты, в том числе уголь, останки фауны, бусины из ракушек и инструменты из кости и камня указывают на то, что люди занимали это место в период 45 000–4000 лет назад. Археологи также обнаружили многочисленные микролиты (каменные орудия мелкой формы), назначение которых пока неизвестно, но которые, вероятно, использовалось для охоты. Эти древние люди использовали «кости обезьян, на которых охотились, чтобы охотиться на других обезьян», - говорит соавтор исследования Ноэль Амано. В довершение всего, останки показывают, что ранние шри-ланкийцы были выносливыми охотниками, в первую очередь охотившиеся для взрослых животных.

«Несмотря на кажущийся геноцид длиной в 40 000 лет, древние люди не привели ни один из данных видов к исчезновению», - говорит Робертс. «Таким образом, они, должно быть, обладали глубокими знаниями жизненных циклов обезьян и понимали, как правильно использовать ресурсы». Полученные данные подтверждают идею о том, что по мере распространения людей по всему миру им пришлось перейти от охоты на крупных бродячих животных, таких как мамонт и бизон, к более мелкой добыче, которая «могла бы выдерживать более высокий уровень хищничества», - говорит археолог Робин Деннелл.

Эти древние люди, вероятно, уже знали, как охотиться на более ловкую и проворную добычу, как считает археолог Стив Кун. Он начал замечать, что люди начали охотиться на мелких животных в Евразии примерно в то же время, когда впервые попали в Шри-Ланку, и поэтому, вероятно, уже обладали данными навыками по прибытии.