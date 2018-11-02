Необъяснимые небесные звуки напугали жителей США

Жителей США на прошедшей неделе напугали небесные звуки. Ученые не могут объяснить источник их происхождения. Видео с фиксацией звуков было опубликовано очевидцем в YouTube.

В YouTube видеоролик жителя США привел многих в недоумение. По словам мужчины, он отдыхал на крыльце собственного дома, когда услышал странные звуки, доносящиеся с неба. Сначала он подумал, что это гром. Но звуки продолжались в ясном небе и напоминали скрежет металла и крики людей. Даже собака американца замерла и насторожилась.

Мужчина успел зафиксировать необъяснимые звуки при съемке видео на смартфон. Сначала материал он направил специалистам по паранормальным явлениям. Но они не смогли дать ответа по поводу источника звуков.

Тогда видеоролик был опубликован в Сети. Интернет-пользователи высказали свои догадки относительно источника небесных звуков, которые напугали жителей США. Основной версией стала деятельность представителей внеземных цивилизаций. Также многие решили, что это могут быть звуки из потустороннего мира.

В качестве более реальных предположений прозвучало мнение о том, что звуки являются результатом редкого природного явления – движение литосферных труб. А часть пользователей Сети назвала видео подделкой.