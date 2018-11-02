Необъяснимые небесные звуки напугали жителей США

Сегодня, 05:20 \\ Наука

Жителей США на прошедшей неделе напугали небесные звуки. Ученые не могут объяснить источник их происхождения. Видео с фиксацией звуков было опубликовано очевидцем в YouTube.

 В YouTube видеоролик жителя США привел многих в недоумение. По словам мужчины, он отдыхал на крыльце собственного дома, когда услышал странные звуки, доносящиеся с неба. Сначала он подумал, что это гром. Но звуки продолжались в ясном небе и напоминали скрежет металла и крики людей. Даже собака американца замерла и насторожилась.

Мужчина успел зафиксировать необъяснимые звуки при съемке видео на смартфон. Сначала материал он направил специалистам по паранормальным явлениям. Но они не смогли дать ответа по поводу источника звуков.

Тогда видеоролик был опубликован в Сети. Интернет-пользователи высказали свои догадки относительно источника небесных звуков, которые напугали жителей США. Основной версией стала деятельность представителей внеземных цивилизаций. Также многие решили, что это могут быть звуки из потустороннего мира.

В качестве более реальных предположений прозвучало мнение о том, что звуки являются результатом редкого природного явления – движение литосферных труб. А часть пользователей Сети назвала видео подделкой.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Антропологи выяснили точный рацион питания неандертальцев, опровергнув популярный миф

Немецкие ученые из Института эволюционной антропологии установили точный рацион питания неандертальцев путем проведения изотопного анализа их зубов.

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

Учёные создали генератор плазмы с помощью винограда и микроволновки

 Заряженные молекулы попадают в ловушку между ягодами винограда и обильно вырабатывают...

От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

NASA предупредила об угрозе столкновения Земли с гигантским астероидом

  Ученые космической организации NASA предупреждают, что астероид 2013 MD8 угрожает...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ