Инженеры показали на видео, как робот SwagBot распознает и уничтожает сорняки

Машину обучили находить сорные растения, а после обрабатывать их гербицидом, чтобы те увядали. Подробнее о разработке написали корреспонденты агентства IEEE Spectrum.

Уже достаточно долгое время фермеры ищут технику, которая помогла бы им автоматизировать полевые работы. В ответ на спрос специалисты ищут решение данного вопроса. Стоит отметить, что за несколько лет им уже удалось достичь некоторых успехов. Так, в 2017 году они представили проект под названием Hands Free Hectare. Эта сельскохозяйственная система провела полный цикл полевых работ, в том числе выполнила посев урожая и сбор. В данных процессах человек не принимал прямого участия, однако он выполнял все остальные работы.

По этой причине инженеры из Австралии решили создать робота, который бы сам искал, распознавал и уничтожал сорняки. Они разработали машину SwagBot испытания которой уже успешно завершились. Она состоит из центральной части с платой управления, лидаром, камерами и антенной, от которых отходят четыре стойки с колесами. Под его центральной частью расположили манипулятор, с помощью которого робот-фермер распыляет пестициды.

Ученые показали на видео, как это работает. В ролике робот ездит по полю и сравнивает растения с изображением сорняка вида Nassella trichotoma. Когда он его находит, то располагается центрально под ним, чтобы манипулятор совершил опрыскивание.