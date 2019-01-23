Аномальная жара и аномальный холод: концу столетия климат кардинально изменится - ученые

В журнале PNAS ученые опубликовали статью, в которой заявили, что не только лето станет более жарким, но и также вследствие изменений климата увеличится число сильнейших гроз. Это довольно негативно скажется на жизни людей.

Чарльз Гертлер (Charles Gertler) из Массачусетского технологического института (США) рассказал, что к концу столетия следует ожидать изменений. Особенно это касается летнего времени года. Эксперты отмечают, что сезон изменится кардинально. По их словам, столбики термометра наберут гораздо большие показатели, чем можно наблюдать сейчас.

Причиной этому является глобальное потепление. И одним из последствий являются как раз «экстремальные погодные явления», которые будут сопровождать многие природные процессы. В частности, помимо сильной жары, население ожидают и аномальные холода зимой. Более того, ученые отмечают, что уже сейчас можно увидеть последствия. Это были единичные случаи, но с течением времени, полагают ученые, они будут происходить гораздо чаще. Так, в качестве примеров специалисты вспоминают потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году.

Интересно, что пользователи в сети довольно скептически относятся к подобным прогнозам. «Лет 40 назад зимы были холодными, а лета - жаркими, сейчас зима - не зима и лето - не лето, так что сомневаюсь я в выводах Гетлера».

Самое серьезное в этих явлениях то, что каждый градус тепла в средней температуре будет увеличивать смертность жителей Земли на 5%. Американские климатологи проанализировали, как менялся средний уровень потенциальной энергии, запасенной в атмосфере средних широт, в последние 40 лет. Оказалось, что каждые 10 лет показатели падали на 1,5%.

Подобное приведет в будущем к значительному ослаблению циклонов в умеренных широтах, уменьшению переноса тепла с юга на север, усилению проливных дождей. Наряду с этим больше станет и абсолютно безветренных дней. Ученые намерены составить более подробные прогнозы, что население могло подготовиться к грядущим изменениям.