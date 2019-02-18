Эхинацея - не панацея: Ученые исследовали эффективность народных средств от гриппа

В феврале 2019 года международная экспертная организация Cochraine, глобальная независимая сеть исследователей, развеяла мифы о воздействии традиционных средств на лечение гриппа и ОРВИ. Эксперты доказали, что большинство народных методов лечения простудных заболеваний - не что иное, как плацебо, не имеющий лечебных свойств, кроме самовнушения.

В 2013 году были проведены эксперименты, которые показали, что регулярное потребление витамина С лишь облегчает симптомы болезни, не снижая при этом количество заболеваний в целом. В 2017 году Cochrane провели исследование с привлечением 387 пациентов, которое показало, что эхинацея, широко применяющаяся в США и Европе при простудных заболеваниях, лук, чеснок, а также ингаляция паром дает лишь слабую эффективность при клинических обследованиях и годится только для профилактики.

Еще один миф – мед. Эксперты утверждают, что сладкий нектар, созданный пчелами, совсем не помогают в профилактике гриппа и простуды. Помимо этого, мед содержит в себе много сахара, а найти настоящий продукт крайне сложно.

Помимо этого, эксперты утверждают, что для лечения гриппа и простуды бесполезными являются горячие ванны, алкоголь и другие народные методы, не нашедшие подтверждения у медиков. А вот эфирные масла для профилактики простудных болезней действительно эффективны. Несколько капель такого масла могут помочь организму снизить риски заражения, лучше всего использовать несколько масел, собранных в одном флаконе.

Эксперты уверены, что снизить вероятность заражения гриппом можно с помощью своевременной вакцинации, однако, по их мнению, в настоящее время нет средства, которое бы полностью исключало простудные заболевания - гарантий не даст ни прививка, ни витамины, ни лимоны. При этом исследования по ревакцинации против гриппа показали снижение процента заболеваний с 2,3% у непривитых людей до 0,9% привитых. У детей ревакцинация снижает заболеваемость с 18% до 4%.