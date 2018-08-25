Ученые изобрели методику лечения желудочно-кишечных расстройств по Skype

Данный способ был опробован на небольшой группе пациентов, которым удалось помочь через 12 сеансов гипноза.

Международная группа ученых проделала эксперимент, который выведет медицину на новый уровень. С помощью удаленных сеансов гипнотерапии через Skype, специалисты помогли двадцати пациентам, страдающим синдромом раздраженного кишечника. Данная информация активно муссируется тематическими источниками многих стран мира.

Синдром раздраженного кишечника является для современного человека одной из самых распространенных болезней ЖКТ. Этим синдромом страдают около 15% населения планеты. Как правило, таким пациентам назначают курс стандартных препаратов, которые не лечат болезнь, а приостанавливают симптомы. Эксперты пришли к выводу, что гипноз оказывает больший эффект при желудочно-кишечных расстройствах. Для первого этапа исследований были отобраны 20 добровольцев, страдающих СРК. Первый сеанс гипнотерапии они проходили очно, а остальные через связь по Skype. Полученные результаты сравнили с результатами прочих видов лечения у тысячи пациентов. Подытожив результаты, ученые пришли к выводу, что гипноз помог людям с СРК избавиться от дискомфорта, тревоги и болевых ощущений в кишечнике. Для дальнейшего развития данного метода лечения планируется увеличить группу добровольцев, которые будут проходить курс гипнотерапии.