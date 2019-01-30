Квантовые технологии «заговорили» с помощью звуковых волн – учёные

Создание квантовой двоичной системы позволит пересылать большие объёмы данных в компьютерах нового поколения.

Исследователи создали систему с изогнутыми электродами для концентрации звуковых волн с помощью увеличительного стекла для фокусировки точки света. Результаты получились крайне многообещающими, ведь получилось создать первую квантовую двоичную систему, работающую аналогично классической из нулей и единиц, только в несоизмеримо быстрее. И «заговорить» она смогла при помощи звуковых волн, движущихся на оглушающих скоростях. Один из способов выполнения операции квантовых вычислений состоит в использовании вращений - свойства электрона, который может вращаться к вверх, так и вниз. Эти движения теперь будет принято считать в качестве двоичной системы в квантовом программировании.

«Мы подошли к этой проблеме, задав вопрос: можем ли мы манипулировать квантовыми состояниями вещества и связывать их со звуковыми волнами?», - говорит старший автор исследования Дэвид Ошалом, профессор молекулярной инженери. Чтобы лучше понять происходящее, учёные наблюдали за системой в режиме реального времени. По сути, они использовали чрезвычайно яркие, мощные рентгеновские лучи от гигантского синхротрона лаборатории, усовершенствованного источника фотонов, в качестве микроскопа для наблюдения за атомами внутри материала, когда звуковые волны проходили через него со скоростью почти 7000 километров в секунду. Обычно бывает трудно отправить квантовую информацию более чем на несколько микрон - это ширина одной нити шёлка паука.

Этот метод может расширить контроль над целыми системами микросхем и отправлять большие объёмы данных на огромных скоростях.